On se souvient que l’ordonnance 2024-934 impose aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture du dernier exercice au moins 250 salariés et présentent un chiffre d’affaires net d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros, de communiquer, à compter du 1 er janvier (SA à conseil d’administration) ou du 30 juin 2026 (SA à conseil de surveillance ou SCA), à une autorité des informations relatives au respect de l’obligation de mixité dans la composition de leurs organes collégiaux (C. com. art. L 22-10-10-1 et L 22-10-20-1 pour les SA et art. L 22-10-78, al. 4 pour les SCA ; BRDA 22/24 inf. 21 n° 27). Cette autorité devait initialement être désignée par décret (textes précités).

C’est finalement la loi DDADUE 5 qui fait de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le destinataire de ces informations en l’investissant d’un rôle de suivi de l’obligation de mixité (art. précités modifiés). A ce titre, l’AMF aura pour missions d’analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et soutenir l’équilibre entre ceux-ci dans les conseils et les directoires (C. com. art. L 22-10-1-1 nouveau, al. 1). L’AMF et le Haut conseil se communiqueront les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions (C. com. art. L 22-10-1-1 nouveau, al. 3).

Sur la base des informations qui lui seront communiquées par les sociétés, l’AMF publiera et mettra régulièrement à jour une liste des sociétés qui respectent la règle de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance de SA ainsi que dans les conseils de surveillance de SCA (C. com. art. L 22-10-1-1 nouveau, al. 2). Notons que cette liste ne tient pas compte de l’application à compter du 30 juin 2026 d’objectifs quantitatifs visant à améliorer la représentation équilibrée dans la composition des directoires de SA (BRDA 22/24 inf. 21 n° 21), alors même que le respect de cette obligation de mixité dans la composition de cet organe devra faire l’objet d’une remontée d’information à l’AMF.

Sur l’entrée en vigueur de l’obligation de communication des informations à l’AMF, voir n° 4.