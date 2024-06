[PODCAST] Un dispositif pour les aidants

Alors que les salariés aidants deviennent de plus en plus nombreux, les DRH s’attellent à proposer des dispositifs de soutien. C’est le cas de l’Ucanss, qui rassemble quelque 300 organismes de la sécurité sociale, avec un accord ad hoc, signé en 2021. Le bilan deux ans et demi après.