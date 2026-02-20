With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Social

[PODCAST] Le nouveau congé supplémentaire de naissance

Ce nouvel épisode du podcast "Socialement vôtre" a pour objet le nouveau congé supplémentaire de naissance mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. En quoi consiste-t-il ? Qui concerne-t-il ?

Publié le 20/02/2026

Un podcast proposé par : Krys PAGANI, directeur de la collection du Cercle Lefebvre Dalloz.

Conception et animation : Morane KEIM-BAGOT, Professeur de droit privé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Xavier AUMERAN, Professeur de droit privé à l'Université Lyon 3.

Réalisation : Angeline DOUDOUX, journaliste, Lefebvre Dalloz ; Laurent MONTANT, rédacteur en chef de La Quotidienne et directeur de la rédaction e-média Lefebvre Dalloz.

Illustration : Jérémy MARTIN, journaliste, Lefebvre Dalloz.

Social
