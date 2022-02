Affaires - Dénomination sociale

La société Time For The Planet condamnée en référé à cesser d'utiliser sa dénomination sociale

Un arrêt rendu en référé condamne sous astreinte la société Time For The Planet à cesser d'utiliser et d'exploiter sa dénomination sociale, jugée trop proche de la dénomination et de la marque antérieure de la société Time To Planet.