Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement, l'opération est réputée non autorisée (C. mon. fin. art. L 133-6 et L 133-7).

Une société communique par téléphone le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire à un hôtelier afin de réserver une chambre. L'hôtelier n'honore pas la réservation et refuse de rembourser le montant débité. Soutenant n'avoir communiqué les informations de sa carte que pour réserver et non pour procéder au paiement, et que la banque avait exécuté un paiement à distance non autorisé, la société poursuit cette dernière en remboursement.

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond qui, pour rejeter la demande de la société, ont relevé que le paiement litigieux ne constituait pas une opération non autorisée dans la mesure où la société avait spontanément communiqué à l'hôtelier son numéro de carte bancaire et le cryptogramme de sécurité. En effet, dès lors que la société contestait avoir donné son consentement à un paiement immédiat, les juges auraient dû rechercher si la banque établissait la preuve d'un tel consentement.