À l’issue des travaux de construction d’une maison individuelle, le constructeur et le maître de l’ouvrage échangent par mail entre janvier et mars 2014 afin de trouver une date de réception, en vain. La cour d’appel prononce la réception des travaux au 31 mars. Il lui est reproché de n’avoir pas recherché si la maison n’était pas habitable dès le 9 janvier et de ne pas avoir fixé la réception à cette date.

Le moyen est accueilli. La Cour de cassation énonce que, lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle était habitable. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la date du 9 janvier au motif qu’à cette date le maître de l’ouvrage n’avait pas été convoqué pour une réception. Ce motif est impropre à caractériser un obstacle à la réception judiciaire et la cour d’appel devait rechercher si la maison était habitable à cette date.