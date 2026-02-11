With your agreement, we and our 966 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Contrat de construction d'une maison individuelle
Immobilier - Contrat de construction d'une maison individuelle

Pas de réduction possible de l’indemnité forfaitaire en cas de résiliation du CCMI

La clause prévoyant, en cas de dénonciation par le maître de l’ouvrage, une indemnité forfaitaire de 10 % en plus des sommes dues pour l’avancement des travaux constitue une clause de dédit, et non une clause pénale. Elle ne peut donc pas être modérée par les juges.

Cass. 3e civ. 8-1-2026 n° 24-12.082 FS-B, Sté Maisons Pierre

Publié le 11/02/2026
quoti-20260211-immo.jpg

©Gettyimages

Un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est conclu pour un prix de 137 810 €.  Avant le démarrage du chantier, les maîtres de l’ouvrage informent le constructeur qu’ils renoncent à leur projet de construction. Le constructeur les assigne en paiement de l’indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % prévue au contrat.

En appel, les maîtres de l’ouvrage ne sont condamnés qu’au paiement d’une partie de cette indemnité. Le constructeur forme un pourvoi en cassation : la cour d’appel ne peut qualifier de clause pénale l’indemnité forfaitaire de résiliation prévue par le contrat après avoir pourtant relevé que cette indemnité, fixée seulement à 10 % du prix du marché, ne présentait aucun caractère comminatoire.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation au visa des articles 1231-5 et 1794 du Code civil. La Haute Juridiction rappelle que le maître de l’ouvrage peut résilier unilatéralement le CCMI, y compris en cours d’exécution, à charge pour lui d’indemniser intégralement l’entrepreneur (dépenses, travaux et gain manqué) et admet que les parties peuvent prévoir une clause de dédit. Une telle clause, qui leur ouvre la faculté de se libérer du contrat moyennant une indemnité forfaitaire, se distingue de la clause pénale, destinée à garantir l’exécution de l’obligation, et échappe, en conséquence, au pouvoir modérateur du juge.

La clause litigieuse doit donc être regardée comme une clause de dédit, puisqu’elle autorise le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat de construction en versant, outre les sommes dues au titre de l’avancement des travaux, une indemnité de 10 % du prix convenu, en réparation des frais engagés et du bénéfice escompté par le constructeur, qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction. Ne sanctionnant aucune inexécution du maître de l’ouvrage, elle ne peut recevoir la qualification de clause pénale et n’est pas susceptible d’être réduite.

A noter :

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), en tant que marché à forfait, est soumis aux dispositions de l'article 1794 du Code civil. À ce titre, le maître de l’ouvrage dispose de la faculté de résilier unilatéralement le marché, alors même que l’exécution de l’ouvrage a déjà commencé, sous réserve d’indemniser l’entrepreneur (Cass. 3e civ. 6-3-2002 n° 00-19.674). En contrepartie de cette prérogative, il est tenu de rembourser à l’entrepreneur l’intégralité des dépenses engagées en main-d’œuvre et en matériaux, ainsi que le gain qu’il pouvait raisonnablement escompter de l’achèvement du chantier. Les parties peuvent, en outre, convenir que le maître de l’ouvrage pourra, à tout moment, mettre fin au contrat moyennant le versement d’un dédit. Cette clause, qui organise une faculté de résiliation contre paiement d’une somme prédéterminée, ne sanctionne pas une inexécution contractuelle imputable au maître de l’ouvrage. Elle ne revêt donc pas la nature d’une clause pénale et échappe, en conséquence, au pouvoir modérateur du juge (déjà en ce sens : CA 29-10-1992 n° 90/9987 : RDI 1993 p. 78).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierContrat de construction d'une maison individuelle
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260120-une.jpg
Immobilier - Contrat de construction d'une maison individuelle

CCMI avec plan : les travaux de raccordement aux réseaux doivent être chiffrés !

Les travaux de raccordement aux réseaux, même exécutés par un tiers en dehors du fonds destiné à la construction de la maison, doivent être chiffrés au contrat dès lors qu’ils sont supportés par le maître de l'ouvrage.
quoti-20231013-immo.jpg
Immobilier - Contrat de construction d'une maison individuelle

Le CCMI avec plan doit intégrer le coût des travaux rendus obligatoires par le permis de construire

Dans le cadre d’un CCMI avec plan, le coût des travaux dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré au prix forfaitaire. S’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, ce coût doit faire l’objet d’un chiffrage par le constructeur.
quoti-20230913-immo.jpg
Immobilier - Contrat de construction d'une maison individuelle

Le CCMI avec plan doit intégrer le coût des travaux rendus obligatoires par le permis de construire

Dans le cadre d’un CCMI avec plan, le coût des travaux dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré au prix forfaitaire. S’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, ce coût doit faire l’objet d’un chiffrage par le constructeur.