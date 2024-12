Les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme à nouveau retouchées

À compter de l’imposition des revenus de 2025, pour les loueurs de meublés de tourisme classés et de chambres d'hôtes, le seuil d’application du régime micro-BIC et l’abattement forfaitaire pour frais sont abaissés respectivement à 77 700 € et à 50 %.

Loi 2024-1039 du 19-11-2024 art. 7