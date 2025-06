Les paramètres traditionnels de la concurrence — prix, quantités, qualité de l’offre — ne suffisent plus à refléter la réalité des dynamiques concurrentielles. L’émergence de nouveaux facteurs comme la durabilité, la protection des données personnelles, ou les salaires et conditions de travail, redéfinit les règles du jeu. Les entreprises et praticiens du droit de la concurrence sont désormais confrontés à des enjeux plus complexes, qui exigent une approche plus transversale et intégrée. De leur côté, les autorités de concurrence s’adaptent, entre modernisation des doctrines, révisions des lignes directrices, et confrontation à des cas inédits.

Cette première matinale européenne de la concurrence est coorganisée par le Centre de droit européen de l’Université

Paris-Panthéon-Assas, les éditions européennes Bruylant et le département de droit de la concurrence du cabinet d’avocats Fidal.

L’objectif des matinales européennes de concurrence est de construire un espace privilégié de rencontres, de réflexions et d’échanges entre quatre mondes : celui de l’entreprise, celui de l’université, celui des institutions et celui des avocats dans le domaine du droit de la concurrence français et européen. Le rendez-vous sera bimestriel.

Intervenants :

Vivien Terrien, vice-président de l’Autorité de la concurrence

Alix Voglimacci, directrice juridique et conformité de Pepsi Co France

Maya-Salomé Garnier, maitre de conférences à l’Université Aix-Marseille

Frédéric Puel, avocat associé Fidal

Informations pratiques

Cette matinale aura lieu le jeudi 19 juin 2025 de 9h à 11h

Lieu : Collège européen de Paris – Université Panthéon-Paris-Assas – 28 rue Saint-Guillaume – F-75007 Paris

Inscription gratuite mais obligatoire jusqu'au 18 juin 2025 depuis ce lien : cliquez ici