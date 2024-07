Social - Paie

L’avantage en nature logement peut être évalué d’après sa valeur locative cadastrale

L’avantage en nature logement peut être évalué soit forfaitairement, soit d'après la valeur locative cadastrale, et non plus d’après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. Ce changement de terminologie n’entraîne toutefois aucune conséquence pratique.