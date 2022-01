Affaires

Tenue des assemblées générales et des organes collégiaux en 2022 : les règles devraient être adaptées

Une ordonnance aménagera les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes collégiaux de direction des personnes morales se réunissent et délibèrent. Avant même son adoption, le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle sera possible pour les organes collégiaux.