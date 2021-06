Pour tout savoir sur les soft skills en contexte professionnel

Tendance forte en matière de recrutement, terme anglo-saxon dont la traduction littérale laisse sur sa faim: les soft skills conservent une grande part de mystère. D’où la nécessité de partir à l’exploration de ces aptitudes, ou compétences : n’est-ce pas l’une des premières questions à poser ? En écoutant CULTURE SOFT, le podcast dédié aux soft skills, vous entrerez dans leur intimité et en apprendrez davantage sur elles… comme sur vous-mêmes ! Car c’est bien l’objectif : mieux cerner leurs contours pour se les approprier et être en mesure de les mobiliser dans de multiples contextes et environnements professionnels.