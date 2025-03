[VIDEO] #11marsjelis Lire du droit et activer la connaissance avec Lefebvre Dalloz

Le quart d’heure de lecture national, événement annuel qui se déroule chaque 2e mardi de mars à l’initiative du CNL, incite toute personne en France à lire un quart d’heure pour sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture. Editeurs d’ouvrages et contenus Lefebvre Dalloz, l’équipe des Ouvrages universitaires s’est très naturellement mobilisée pour participer à l’événement et lire un quart d’heure d’extraits de nos ouvrages.Nous manifestons ainsi notre soutien à cette initiative, en la déclinant pour la lecture d’ouvrages juridiques, et rejoignons la raison d’être du groupe Lefebvre : Activer la connaissance et faciliter l’accès au droit.