[VIDEO] L'IA, au service des obligations financières, pension alimentaire et prestation compensatoire

Lors de la 21e édition des États généraux du droit de la famille et du patrimoine organisés par le CNB, qui s'est tenue les 30 et 31 janvier 2025, Hélène Laudic-Baron, vice-présidente du Conseil National des barreaux, avocate au barreau de Rennes, fait le point sur l'IA au service du droit de la famille et, plus largement, de la Justice.