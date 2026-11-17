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[LE PODCAST DE LA SEMAINE] Liste grise du GAFI : ce que coûte vraiment une inscription, vu d’Afrique de l’Ouest

Une transaction qui prenait 48 heures en demande désormais quatre. Des investisseurs qui attendent de voir avant de revenir. Des réformes coûteuses à financer sans budget prévu. Voilà ce que provoque une inscription sur la liste grise du GAFI, bien au-delà des communiqués officiels. Pour ce quatrième épisode d’Assujettis, Solène Clément, présidente de l'OLAB reçoit Maître Nikada Batchoudi, avocat au barreau de Luxembourg et fondateur de l’Association togolaise des compliance officers. Depuis l’Afrique de l’Ouest, il raconte l’onde de choc de l’inscription de la Côte d’Ivoire, interroge des standards pensés pour des économies sans espèces ni informel, et pose une question moins anodine qu’il n’y paraît, faut-il en finir avec l’expression « liste grise » ?