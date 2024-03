Lefebvre Dalloz, leader de la connaissance juridique et fiscale en France, porte une offre globale d’édition, de formation et, de logiciels et services.

La France est le premier pays à avoir transposé la directive CSRD (en décembre 2023). Il est désormais imposé à de nombreuses entreprises de publier - de façon standardisée - des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

- Quelles sont les nouvelles obligations à la charge des entreprises ?

- Quelles sont les premières démarches à accomplir ?

- A partir de quand s'y mettre ?

Quel intérêt pour les entreprises non soumises à la réglementation de réaliser - tout de même - un reporting de durabilité ?

Deux expertes vous donnent les pistes concrètes pour vous lancer dans la CSRD et répondent à vos questions :

- Isabelle Grenier, avocate et présidente de la commission Droit et Entreprises du CNB ;

- Patricia Savin, avocate associée au sein du cabinet DS Avocats, accrédité en tant qu'OTI (organisme tiers indépendant).

Ce webinaire sera présenté par Alexandra Pham-Ngoc, journaliste juridique chez Lefebvre Dalloz

