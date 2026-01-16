With your agreement, we and our 960 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires
Affaires

[WEBINAIRE] Gagnez du temps et sécurisez vos opérations juridiques avec AJi Sociétés

Publié le 16/01/2026
quoti-20260116-webinaire.png

© Lefebvre Dalloz

Entre la multiplication des obligations légales, la complexité de la veille juridique et la pression des délais, la gestion de la vie des sociétés est devenue un véritable défi au quotidien. Une échéance oubliée, un procès-verbal non conforme ou une information juridique peu fiable peuvent rapidement avoir des conséquences lourdes pour votre entreprise.

Et si vous pouviez sécuriser l’ensemble de vos opérations juridiques tout en gagnant un temps précieux ?

Lors de ce webinaire de 30 minutes, nous vous montrerons concrètement comment AJi Sociétés accompagne les juristes d’entreprise dans la gestion de leur vie juridique.

À travers un cas d’usage réel, vous découvrirez comment centraliser vos informations, automatiser vos échéances clés et produire des documents juridiques conformes en toute sérénité.

À l’issue de ce webinaire, vous saurez comment :

• Réduire significativement les risques d’erreurs juridiques

• Anticiper et respecter vos échéances légales

• Simplifier la gestion de vos opérations juridiques courantes et vos assemblées générales

• Automatiser la rédaction de vos actes et personnaliser vos modèles

Ce webinaire aura lieu le 29 janvier 2026 à 11h

Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez comment transformer votre gestion juridique au quotidien !

Affaires
