Social - Formation professionnelle

L’aide exceptionnelle à l’apprentissage prolongée mais réduite en 2025

Un communiqué de presse du ministère du travail du 30 décembre 2024 précise que l’aide exceptionnelle à l’apprentissage sera prolongée par décret en 2025. En revanche, son montant ne sera plus de 6 000 € quelle que soit la taille de l’entreprise, mais de 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés et plus.