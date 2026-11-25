Une promesse synallagmatique de vente portant sur quatre immeubles avec un prix global, ventilé par immeuble, est signée. La promesse de vente stipule qu’en cas d’exercice d’un droit de préemption sur l’un des biens, la vente porterait sur les biens non préemptés. La mairie exerce son droit de préemption sur l’un des immeubles. Le vendeur décède avant la réitération de la vente. L’acheteur assigne ses héritiers en perfection de la vente et indemnisation de ses préjudices. Les héritiers opposent la nullité de la promesse de vente sur le fondement des vices du consentement en faisant valoir que le promettant, âgé de 92 ans au moment de la signature du compromis, n’a pas été informé de l’incidence financière de la clause relative à la préemption partielle.

La cour d’appel de Paris annule la promesse de vente au motif qu’il appartenait à l’acheteur, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, de fournir au vendeur une information précise et complète sur l’incidence de la mise en œuvre du droit de préemption d’un des biens seulement. Il devait notamment lui expliquer que cette préemption pouvait le priver de l’avantage qu’il recherchait : vendre tous ses biens en une seule fois, pour un prix global. Pour les juges d’appel, cet avantage constituait pour le vendeur un élément déterminant de son consentement au sens de l’article 1112-1 du Code civil.

Cassation au visa des articles 1112-1 et 1367 du Code civil : la clause de la promesse de vente précitée, signée par le vendeur, l’informait des conséquences d’une préemption partielle. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la promesse de vente sur le fondement du devoir d’information.