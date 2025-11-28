With your agreement, we and our 944 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Assurance responsabilité
Immobilier - Assurance responsabilité

L’assignation en référé-expertise interrompt la prescription biennale du Code des assurances

La prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur peut être interrompue par une assignation en référé-expertise, même si l’action en garantie décennale contre le constructeur est forclose.

Cass. 3e civ. 9-10-2025 n° 23-20.446 FS-B, Sté du Gros Faulx c/ Sté Bulcke Ondernemingen Nv

Publié le 28/11/2025
quoti-20251128-immo.jpg

©Gettyimages

Le maître de l’ouvrage assigne son assureur multirisques exploitation en référé expertise le 13 août 2018 à la suite de l’effondrement du mur porteur d’une fosse à lisier. Les juges retiennent que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur n'interrompt pas le délai de forclusion décennale. La cour d’appel déclare que l’action en garantie décennale contre le constructeur étant forclose, celle formée contre l’assureur l’est également.

Cassation. L’action du maître de l’ouvrage contre son assureur est soumise au délai biennal de prescription, lequel peut être interrompu par une assignation en référé expertise.

A noter :

L’assuré a déclaré le sinistre à son assureur en respectant le délai de prescription de 2 ans qui court à compter de la connaissance du sinistre (C. ass. art. L 114-1). Ce délai est interrompu par l’une des causes ordinaires de prescription (C. ass. art. L 114-2), dont l’assignation en référé-expertise qui produit ses effets jusqu’à la nomination de l’expert (Cass. 2e civ. 10-11-2005 n° 04-15.041 FS-PB : Bull. civ. II n° 283). Il est donc probable que le délai de prescription biennale était en cours lorsque l’assureur a été assigné au fond. Il n’y a aucun lien entre la garantie de l’assureur multirisques du maître de l’ouvrage, qui n’est pas un assureur dommages-ouvrage et la garantie décennale du constructeur, qui était échue. Si l’assureur ne peut pas opposer la prescription biennale, il peut éventuellement invoquer les clauses d’exclusion ou de non-garantie prévues par la police.

ImmobilierAssurance responsabilité
