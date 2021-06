Une société civile de construction-vente fait l'objet d'un redressement fiscal qui donne lieu à une rectification des impôts payés par les associés et à des intérêts et pénalités. Estimant que le redressement fiscal qu'il a ainsi subi est la conséquence des manquements du gérant de la société dans sa gestion, un associé agit contre lui en réparation de son préjudice personnel sur le fondement de l'article 1843-5 du Code civil.

Il est fait droit à sa demande et le gérant est condamné à indemniser le préjudice financier et moral de l'associé. En effet, le redressement fiscal appliqué à la société résultait de l'incurie du gérant, qui n'avait pas exécuté les résolutions de l'assemblée générale prévoyant la dissolution amiable de la société et avait poursuivi l'activité de celle-ci tout en effectuant des déclarations fiscales non sincères et incomplètes. Par ailleurs, la vérification de la comptabilité de la société avait eu pour conséquence une rectification du bénéfice industriel et commercial imposable de l'associé à hauteur de sa participation dans la société et une majoration de 40 % avait été retenue par l'administration fiscale pour « manquement délibéré ».

L'associé avait donc subi un préjudice personnel, constitué par l'application des pénalités et intérêts de retard et la nécessité de trouver rapidement une solution de financement, et ce préjudice, sans se confondre avec celui de la société, était en lien direct avec les fautes du gérant.