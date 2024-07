Constituent des recettes imposables les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d’actif qu’il a subie, une dépense exposée ou une perte de recette, et dont le versement a été effectué non pour concourir à l’équilibre de l’exploitation, mais en vertu d’une obligation de réparation incombant à la partie versante dans la mesure où ce versement n’est ni générateur d’une plus-value ni destiné à compenser des charges déductibles ni effectué en remplacement de recettes taxables.

Tel est le cas des sommes versées à une EURL au bénéfice de son gérant et unique associé par une caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance, en application d’un contrat multirisques prévoyance souscrit par ce dernier, pour compenser la perte de revenus professionnels. À cet égard, la circonstance qu’il ne s’agisse pas d’un contrat d’assurance groupe ne saurait, en elle-même, faire échec à l’imposition des prestations servies en exécution de ce contrat, dès lors que ces prestations sont versées en compensation de la diminution du revenu d’activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l’article 92 du CGI.

Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, de la doctrine administrative figurant dans la réponse ministérielle Marleix n° 20076 du 6 mars 1995, mentionnée au BOI-RSA-PENS-10-10-20 n° 40, selon laquelle les rentes d’invalidité servies en exécution de contrats d’assurances à adhésion individuelle et facultative n’entrent normalement pas dans le champ de l’impôt sur le revenu pour faire échec à l’imposition des sommes litigieuses. En effet, cette doctrine se rapporte à la situation des salariés alors que le requérant est un professionnel indépendant.