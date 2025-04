Le cabinet Lussan annonce la création d’un département Droit social, confié à Karen Azran, avocate reconnue pour son expertise en droit du travail et en stratégie RH. Cette arrivée marque une étape importante dans le développement du cabinet, qui renforce ainsi son offre en matière de conseil et de contentieux social.

Diplômée du DESS Droit des Affaires et Fiscalité Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Clifford Chance (1992-1993), Karen Azran a exercé comme collaboratrice puis associée chez Coutard & Associés (1993-2000), avant de cofonder le cabinet A&A Associés, qu’elle a dirigé pendant plus de vingt ans (2000-2025).

Son activité s’articule principalement autour du conseil aux employeurs, de la gestion des contentieux sociaux, de l’accompagnement en stratégie de réorganisation, ainsi que de la résolution des conflits individuels et collectifs. Elle intervient également auprès des services RH et dans le cadre de missions d’accompagnement RH externalisé.

Trilingue (français, anglais, arabe), Karen Azran apporte à Lussan une expertise fine, stratégique et opérationnelle du droit social, au service des entreprises en mutation.

• Nathalie Metais rejoint le cabinet Lussan et apporte une expertise nouvelle en Corporate – M&A et Difficultés des Entreprises

Le cabinet Lussan annonce la poursuite de son développement stratégique avec l’arrivée de Nathalie Metais, en tant que Counsel, avocate expérimentée, qui apporte une expertise nouvelle en droit des sociétés, fusions-acquisitions et entreprises en difficulté, ainsi qu’une solide pratique en contentieux des affaires.

Titulaire d’un LLM en International Business Law (University of Kent at Canterbury, 1990-1991) et d’un DESS de Droit de la Fiscalité Internationale (1991-1992), Nathalie Metais débute sa carrière au sein du cabinet Coutard & Associés (1993-1998), puis rejoint Archibald Andersen en tant que manager (1998-2001). Elle poursuit ensuite chez A&A Associés (2001-2006), fonde son propre cabinet (2006-2009), avant de devenir associée d’A&A en 2009, fonction qu’elle occupera jusqu’en 2025.

Elle intervient tant en conseil stratégique qu’en contentieux, avec une approche transversale et opérationnelle des problématiques d’entreprise :

Accompagnement à la création et au développement d’activité / Organisation de groupes de sociétés / Conseil en gouvernance d’entreprise / Négociation et rédaction de contrats commerciaux / Contentieux du droit des affaires

Trilingue (français, anglais, espagnol), Nathalie Metais s’inscrit dans une dynamique de conseil à haute valeur ajoutée pour les entreprises en transformation, dans un environnement économique et juridique en constante évolution.

• Karen Azran et Nathalie Metais sont très fières d’intégrer un cabinet Français dont la réputation n’est plus à faire.

« Nous marchons dans les traces d’illustres avocats et avons l’ambition de poursuivre leur chemin. LUSSAN est composé d’avocats différents mais dont le point commun est d’être passionné chacun par son domaine de compétence ».