Selon l’article 1517, I-1 al. 1er du CGI, il est procédé, annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés à l'article 1498, I du CGI. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. Il peut en découler une mise à jour de la valeur locative servant d'assiette aux taxes foncières.

Pour le Conseil d'État, la modification temporaire de locaux qui procède de travaux en cours de réalisation ne peut pas être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques, au sens et pour l’application de ces dispositions.

Par suite, au regard de l'objectif d'en mesurer la valeur locative et d'asseoir les impositions foncières, la différence de traitement opérée par l’article 1517, I-1 du CGI entre, d’une part, des immeubles dont l’état se trouve affecté de manière transitoire par des travaux en cours de réalisation et, d’autre part, des immeubles dont les caractéristiques physiques ont été modifiées de manière pérenne par des travaux achevés est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi qui l’institue.

Ainsi, les dispositions incriminées ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. La question prioritaire de constitutionnalité n’étant pas nouvelle et ne présentant pas de caractère sérieux, il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.