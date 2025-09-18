With your agreement, we and our 935 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Arbitrage
Affaires - Arbitrage

Une clause d'arbitrage jugée inapplicable à l'action en réparation de frais engagés au pénal

La clause d'arbitrage visant les litiges relatifs à l'exécution du contrat ne s'applique pas au différend portant sur les frais exposés pour une procédure pénale en lien avec le contrat, peu important que les poursuites aient été entreprises par un contractant.

Cass. 1e civ. 18-6-2025 n° 22-22.850 F-D

Publié le 18/09/2025
Par Pauline Fleury
quoti-20250918-affaires.jpg

©Gettyimages

Un particulier achète un catamaran auprès d’une société immatriculée aux îles Vierges britanniques. Le contrat de vente prévoit une clause d’arbitrage désignant Londres pour tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution. Après plusieurs avaries, l’acheteur porte plainte en France contre le vendeur pour escroquerie, considérant avoir été trompé sur la valeur du navire par une fausse expertise, et se constitue partie civile pour obtenir une somme équivalente au prix d’achat en réparation de son préjudice. Après avoir été relaxé, le vendeur engage une procédure d’arbitrage à Londres pour obtenir le remboursement des frais qu'il a dû engager pour se défendre au pénal. 

La Cour de cassation déclare l’arbitre anglais incompétent. En effet, la demande du vendeur portait sur des frais d’hôtel et d’avion qu’il avait exposés pour se rendre aux convocations du juge pénal, sur les honoraires d’avocats et sur les intérêts courus sur le dépôt de cautionnement qui lui avait été imposé dans le cadre de la procédure pénale. Cette demande ne trouvait pas son fondement dans l’exécution du contrat mais portaient sur des frais exposés en raison d’une procédure pénale engagée par le ministère public, peu important que les poursuites aient été entreprises par l’acheteur et que celui-ci se soit constitué partie civile pour demander réparation d’une surévaluation du prix de vente.

A noter :

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, seule la volonté commune des parties peut investir l’arbitre de son pouvoir juridictionnel (Cass. 1e civ. 22-11-2005 n° 04-11.384 F-PB : Bull. civ. I n° 421). Dès lors, les litiges à soumettre à l'arbitre sont uniquement ceux visés dans la clause d'arbitrage. En l’espèce, la clause désignait tout différend « en lien avec l’exécution » du contrat. L’arrêt commenté offre une illustration de l’interprétation qui peut être faite d'une telle stipulation. Doivent être exclus les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale déclenchée à la suite d'une plainte d'une partie contre son cocontractant ; ils n'ont pas pour fondement l'exécution du contrat.

Une clause d’arbitrage ne peut en effet pas permettre à un contractant d'échapper à des poursuites pénales ; autoriser un arbitre à mettre à la charge de la partie victime les frais liés à ces poursuites pourrait dissuader celle-ci de porter plainte.

Documents et liens associés :

Cass. 1e civ. 18-6-2025 n° 22-22.850 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
AffairesArbitrage
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Droit des affaires
affaires -

Navis Droit des affaires

Votre solution documentaire experte dédiée au droit des affaires
294,75 € HT/mois
Je découvre
Mémento Baux commerciaux 2025/2026
affaires -

Mémento Baux commerciaux 2025/2026

Sécurisez vos baux et gagnez en sérénité
209,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250526-affaires.jpg
Affaires - Arbitrage

Articulation entre clause d'arbitrage et clause attributive de compétence dans un même contrat

Lorsqu'un contrat prévoit une clause d'arbitrage et une clause attribuant compétence à un juge pour nommer un expert en cas de contestation sur les tarifs, la première clause est manifestement inapplicable à la demande de désignation d’un expert relevant de la seconde.
quoti-20240628-affairesok.jpg
Affaires - Arbitrage

Clause alternative d’arbitrage et d’attribution de compétence juridictionnelle : le juge peut être saisi

En cas de clause alternative, prévoyant le recours à l'arbitrage pour régler les litiges nés du contrat, tout en réservant aux parties la faculté de soumettre leur différend au juge étatique en cas de désaccord, le juge peut être saisi pour constater l’existence d’un tel désaccord.
quoti-20231113-affaires2.jpg
Affaires - Arbitrage

La clause d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable en cas d’impécuniosité d’une partie

La mise en liquidation judiciaire d’une partie à un contrat contenant une clause compromissoire n’est pas de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste de cette clause et à justifier la compétence du juge étatique.