L’Association Française des Praticiens du Droit Collaboratif (AFPDC) organise un colloque sur le thème « Levons les freins de l’amiable » le 5 décembre prochain à 9H à la Maison des avocats, à Paris.

Un rendez-vous essentiel pour les professionnels du droit et des modes amiables, avec des échanges enrichissants et des pistes concrètes pour favoriser la résolution des conflits.

Des étudiants en droit accompagneront cette journée dans toutes les tables rondes et proposeront une synthèse des échanges à la fin de la journée de formation.

Au programme

Table ronde 1 : Les avocats, le droit processuel, les magistrats : des freins dépassables ? Animée par Nathalie Fricero, magistrate, membre du CSM et professeure de droit privé ; Anne Gongora, magistrate honoraire, ancienne présidente de la Chambre familiale de la Cour d’appel de Paris ; Fabrice Vert, magistrat, vice-président du TJ de Paris et Béatrice Weiss-Gout, avocate honoraire, fondatrice du cabinet BWG, co-fondatrice et membre du CA de l’IDFP. Modératrice : Gaëlle Merignac, avocate au barreau de Paris membre de l’Afpdc.

Table ronde 2 : Les émotions, des freins sous-estimés ? Animée par Anne-Marie Boudard et Carine Vanderstock, avocates au barreau de Bruxelles, praticiennes du processus collaboratif et médiatrices et Nathalie Aidan, psychologue et psychanalyste, formée au processus collaboratif. Modératrice : Juliette Griset, présidente de l’AFPDC.

Table ronde 3 : Le temps et l’argent : des freins dirimants ? Animée par William Hogg, Avocat anglais et membre du CA de l’ENCP (Association européenne des praticiens de droit collaboratif) ; Marie-Lou Tusseau, responsable juridique & compliance Scania France. Modératrices : Alexandra Vovan, secrétaire générale de l’AFPDC & Capucine Leddet, secrétaire générale suppléante de l’AFPDC.

Synthèse et conclusion de la journée

8 Heures validées au titre de la Formation Continue Obligatoire (FCO).