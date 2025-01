Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles) sont devenus des « tribunaux des activités économiques » (TAE), à titre expérimental et pour quatre ans (Loi 2023-1059 du 20-11-2023 art. 26, I : BRDA 24/23 inf. 20 ; Décret 2024-674 du 3-7-2024 et Arrêté JUSB2418778A art. 2 : BRDA 15-16/24 inf. 5).

Pour chaque instance introduite devant le TAE depuis cette date, le demandeur doit s’acquitter auprès du greffe d’une contribution pour la justice économique, sous peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d’office (Loi 2023-1059 art. 27). Un décret vient d’apporter des précisions sur le champ d’application et le barème de cette contribution. Nous en exposons ci-dessous les principaux aspects.