La loi du 9 avril 2024 « visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement » est entrée en vigueur le 11 avril 2024. Elle étend les compétences des organismes HLM et de leurs filiales créées pour leur activité liée aux locaux à usage commercial ou professionnel.

Un bail réel solidaire d’activité (BRSA) peut désormais être consenti à un organisme HLM, en qualité d’opérateur, qui s’engage à construire ou réhabiliter les locaux (CCH art. L 256-3, al. 2 modifié). L’organisme HLM peut également fournir des prestations de service se rapportant à ces baux pour le compte d'organismes de foncier solidaire (OFS) ; et enfin, quand il est lui-même agréé OFS, il peut conclure un BRSA en qualité de bailleur (CCH art. L 421-4, L 422-2 et L 422-3 modifiés).