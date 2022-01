Avoir une activité salariée d'au moins 24 mois , consécutifs ou non, dont 12 mois dans la même entreprise, quelle que soit la nature des contrats successifs ou activité salariée d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, quelle que soit la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois

Possibilité pour l'employeur de reporter de 9 mois maximum la date de départ en congé du salarié s'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise

Congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Tout salarié souhaitant participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou syndicale et les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales

Possibilité pour l'employeur de refuser le congé s'il estime, après avis conforme du comité social et économique, que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise

12 jours par an maximum (18 jours pour les animateurs de stages et sessions)

Bénéficiaires