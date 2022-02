Un syndicat de copropriété décide en assemblée générale de rénover les murs des villas situées en bordure des voies privées de la copropriété. Le propriétaire d’un des lots de la copropriété refuse de payer sa quote-part de charges au titre des travaux de réfection de la clôture. Selon lui, en effet, les clôtures concernées sont des parties privatives. Le syndicat des copropriétaires l’assigne en paiement de ces charges.

Le tribunal judiciaire rejette la demande du syndicat au motif que les murets, objet du litige, sont inclus dans les parties privatives et que l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas compétente en la matière in fine. Et le syndicat est condamné à 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le jugement est cassé au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Ce délai expiré, les copropriétaires concernés sont déchus du droit de contester les résolutions adoptées, quand bien même elles porteraient atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives et leur imposeraient le paiement de charges.

