La collecte de données par le biais des applications mobiles. La Cnil indique que les Français téléchargent désormais une trentaine d'applications mobiles par an et que ces applications sont devenues une source de traitement massif de données personnelles. Les vérifications de la Cnil porteront sur les différents acteurs de l'écosystème (éditeurs d'applications et fournisseurs de kits de développement logiciel [SDK]) et concerneront le paramétrage de ces kits ainsi que les accès aux données du téléphone via la gestion des permissions. Rappelons que la Cnil a publié une recommandation pour aider les professionnels à concevoir des applications mobiles respectueuses de la vie privée (https://www.cnil.fr/fr/recommandations-applications-mobiles : septembre 2024) et qu'elle avait déjà annoncé, à cette occasion, qu'une campagne spécifique de contrôles serait menée sur ce sujet en 2025.