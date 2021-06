Comme on nait et on meurt, on hérite aussi. Une étape à laquelle personne n'échappe. Et rares sont ceux et celles qui y sont préparé(e)s. Car au-delà de la législation et des aspects matériel et pécuniaire que pense connaître le commun des mortels, l'héritage est profondément humain. Il touche au secret et à l'intime ainsi qu'à trois tabous : la mort, l'argent et le temps. À partir de quoi les plus grandes sagas s'écrivent.

En s'appuyant sur les lignes essentielles du système successoral français, sur des affaires véridiques et sur de passionnants entretiens avec des professionnels les plus divers, Sabine Bourgey nous fait pénétrer dans les coulisses de l'héritage, un univers composite, où tout va par deux, comme dans les histoires d'amour. Il en ressort un panel varié d'héritiers - heureux ou malheureux, célèbres ou inconnus - qui nous fait comprend que si l'héritage génère bien des fantasmes, les réalités sont autres. Mais l'aventure en demeure tout aussi excitante.

Cliquez ici pour acquérir l'ouvrage