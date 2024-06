Quand un courriel de rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire

Constitue un rappel à l’ordre et non un avertissement le courriel adressé au salarié par l’employeur, ne comportant aucune mesure à son l'encontre et lui demandant de faire preuve de respect et de cesser d’être agressif et de colporter des rumeurs auprès de la clientèle et des autres salariés.

Cass. soc. 20-3-2024 n° 22-14.465 F-D, J. c/ Sté ACI-Global Fitness

Publié le 05/06/2024

Par Aliya BENKHALIFA