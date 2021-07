La demande d’aide doit être faite sur impot.gouv.fr , pour les pertes de juin, au plus tard le 31 août et pour celles de juillet, avant le 30 septembre 2021 (Décret 2020-371 art. 3-28, V nouveau). Sur la déclaration, lors de la demande, du montant des aides perçues par l’entreprise ou le groupe depuis le 1 er mars 2020, voir BRDA 12/21 inf. 23 n° 7.

Aux activités du secteur 2 est ajoutée la fabrication de vêtements de dessus, de vêtements de dessous et d’articles à maille. La mesure concerne aussi les aides d’avril et de mai.

Le bénéfice du fonds de solidarité est désormais réservé aux entreprises restant sous le coup d’une interdiction d’accueil du public (telles les discothèques, qui devraient rouvrir le 9 juillet), aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs 1 et 2 (secteurs les plus affectés par la crise sanitaire et définis aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371) et à certaines entreprises situées o utre-mer (Décret 2020-371 art. 3-28, I nouveau). Mais les conditions d’octroi de l’aide et son montant sont modifiés.

Le régime « de base » qui permet aux entreprises ne relevant d’aucune des catégories précitées de percevoir une aide de 1 500 € maximum est maintenu mais seulement pour les entreprises domiciliées dans les territoires faisant l'objet de mesures de confinement (restriction à la circulation des personnes ; interdiction d’accueil du public) pendant au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée (Décret 2020-371 art. 3-28, II nouveau). Tel est le sens donné au texte par la notice du décret 2021-840 qui l’introduit et par le site economie.gouv.fr, alors que ce n’est pas une évidence. En effet, l’article 3-28, II vise les entreprises « domiciliées dans un territoire, mentionné au III de l'annexe 2 du décret 2021-699 du 1er juin 2021, ayant fait l'objet des mesures prévues par l'article 4-2 dudit décret ». Or cet article 4-2 fixe les pouvoirs de gestion de la crise sanitaire confiés au préfet en Guyane ; l’annexe 2, III de ce texte ne vise que cette collectivité territoriale. A lettre, il suffit que l’entreprise soit domiciliée dans un tel territoire et non qu’elle subisse une interdiction d’accueil du public. Dans ces zones, les entreprises peuvent bénéficier d’un des autres régimes, sans pouvoir le cumuler avec celui-ci.

La notice du nouveau décret tout comme l’annonce qui figure sur le site economie.gouv.fr sont trompeurs, laissant entendre que ce régime a vocation à s’appliquer partout sur le territoire français où des mesures temporaires de reconfinement seraient prises. L’article 3-28 nouveau renvoie à l’article 4-2 du décret 2021-699 du 1er juin 2021 et à l’annexe 2, III du même décret : le premier de ces textes ne vise que la Guyane et seule cette collectivité territoriale figurait à l’annexe précitée avant que cette dernière ne soit abrogée par le décret 2021-782 du 8 juin 2021 (et donc environ trois semaines avant que le nouveau régime des aides soit fixé pour juin et juillet !).