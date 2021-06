Des concubins se marient sans contrat préalable en 1991. Un jugement prononce finalement leur divorce en 2000 et ordonne le partage de leurs intérêts patrimoniaux. En 2008, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés. Le juge commis constate la non-conciliation des parties et les renvoie devant le tribunal qui, par un jugement de 2010, statue sur ces désaccords. Les parties finissent par signer l'acte de partage. Cinq ans après, l'ex-mari assigne son ex-femme afin d'obtenir une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour avoir financé avant le mariage la maison dont celle-ci est seule propriétaire.

La cour d'appel déclare sa demande irrecevable, le mari ayant agi postérieurement au jugement ayant statué sur les désaccords persistants et à l'acte de partage. En effet, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle (C. civ. art. 264-1 dans sa rédaction antérieure à la loi 2004-439 du 26-5-2004). La liquidation à laquelle il est procédé à la suite du divorce englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux, celui qui se prétend créancier de son conjoint devant faire valoir sa créance lors de l'établissement des opérations de comptes et liquidation.

Confirmation de la Cour de cassation. Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d'époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.