Un propriétaire d’une parcelle assigne ses voisins en élagage des branches d’un chêne situé sur le terrain de ces derniers et surplombant son fonds. Il réclame également l’indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel rejette sa demande au motif que le demandeur n’était pas en droit d’exiger des voisins qu’ils coupent les branches empiétant sur sa propriété et que pour éviter les troubles résultant des chutes de branches, de la présence de chenilles processionnaires et de fientes d'oiseaux perchés sur les branches en question, il lui était possible « de garer son véhicule un peu plus loin dans l'allée menant à son pavillon ou même dans le garage dont ce pavillon est doté, ou encore d'utiliser des répulsifs à ultrasons pour éloigner les volatiles indésirables ».

La Haute Juridiction valide. Elle rappelle, comme l’ont précisé les juges du fond, que l’article 673 du Code civil qui confère au le propriétaire d’un terrain un droit imprescriptible de contraindre son voisin à couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur sa parcelle, ne peut le faire que sur des fonds contigus. Ayant relevé que les fonds étaient séparés par une bande de terrain appartenant à d’autres propriétaires, les juges en déduisent que les dispositions de l'article 673 du Code civil ne sont pas applicables.