With your agreement, we and our 942 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux
Affaires - Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Un dirigeant de société pénalement responsable de la conclusion d'un contrat qu'il n'a pas signé

Le dirigeant d'une société est pénalement responsable de la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle ne comportant pas de garantie de paiement des sous-traitants, peu important qu'il ait ou non signé le contrat litigieux.

Cass. crim. 10-9-2025 n° 23-82.632 F-B

Publié le 15/10/2025
quoti-20251015-une.jpg

©Gettyimages

Le constructeur d'une maison individuelle est tenu d'établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants (CCH art. L 231-13). Quiconque conclut un contrat ne comportant pas une telle garantie encourt une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 18 000 € (CCH art. L 241-9).

Une cour d'appel condamne le dirigeant d'une société pour la conclusion de contrats de construction de maisons individuelles comportant des garanties de paiement des sous-traitants fictives ou inexistantes en relevant notamment qu'il avait nécessairement conscience des agissements frauduleux en raison de ses fonctions, de son expérience et de ses connaissances. Le dirigeant fait alors valoir qu'il n'a pas signé les contrats litigieux et que sa participation personnelle à la commission de l'infraction n'est donc pas caractérisée.

Argument rejeté par la Cour de cassation : le dirigeant d'une société chargée de la construction d'une maison individuelle a, en qualité de constructeur, l'obligation de veiller au respect des dispositions applicables aux activités de sa société et, si celles-ci ne sont pas respectées, il engage sa responsabilité pénale, peu important qu'il ait ou non signé les contrats litigieux.

Documents et liens associés : 

Cass. crim. 10-9-2025 n° 23-82.632 F-B

Mémento Sociétés commerciales 2026
Pour en savoir plus
Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
voir Mémento Sociétés commerciales 2026 n° 13900
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
AffairesPouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Droit des affaires
affaires -

Navis Droit des affaires

Votre solution documentaire experte dédiée au droit des affaires
294,75 € HT/mois
Je découvre
Mémento Baux commerciaux 2025/2026
affaires -

Mémento Baux commerciaux 2025/2026

Sécurisez vos baux et gagnez en sérénité
209,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250625-une.jpg
Affaires - Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Les associés peuvent agir en réparation du préjudice de la société, même si celle-ci agit aussi

L’action en responsabilité exercée par une société contre son dirigeant ne fait pas obstacle à l’action sociale concomitante de ses associés en réparation du même préjudice.
quoti-20250203affaires.jpg
Affaires - Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

Le rapport AMF 2024 sur la gouvernance des sociétés cotées est publié

Pour son rapport pour 2024, l'AMF se focalise sur la mise en œuvre des critères d'indépendance des administrateurs, plaide pour un renforcement du dialogue actionnarial et encadre les pratiques disparates consistant à nommer des présidents d'honneur.
quoti-20240604-affaires.jpg
Affaires - Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

La gestion de fait par un directeur technique déduite de la déconfiture de la société en son absence

La cessation de toute activité de la société à la suite de l'incarcération de son directeur technique constitue un indice permettant de qualifier ce dernier de dirigeant de fait.