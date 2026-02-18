With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Droits d'enregistrement
Fiscal - Droits d'enregistrement

Droit de vente d'immeubles : dernières précisions administratives

Le taux départemental en Martinique est relevé et le régime dérogatoire applicable aux propriétaires irréguliers d'immeubles à Mayotte est prorogé.

BOI-RES-ENR-000247 du 28-1-2026 ; impots.gouv.fr

Publié le 18/02/2026
quoti-20260218-fiscal.jpg

©Gettyimages

L'administration fiscale vient de publier une nouvelle fois en ce début d'année 2026 la liste des départements ayant adopté le taux dérogatoire maximal de 5 % en matière de droit de vente d’immeubles. Ce document est actualisé pour intégrer la Martinique, qui a décidé de relever ce taux de 0,5 point. Le taux de 5 % s'applique donc aux cessions consenties dans ce département depuis le 1er février 2026.

Par ailleurs, l'administration maintient jusqu'à la promulgation de la loi de finances pour 2026 le bénéfice de l'exonération (qui devait prendre fin le 31 décembre 2025) de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière applicable à Mayotte pour les cessions effectuées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles et les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant la prescription acquisitive (CGI art. 1043 B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalDroits d'enregistrement
A lire aussi

quoti-20260113-fiscal.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement : taux d'intérêt pour 2026

Le taux d’intérêt applicable aux demandes de paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement formulées en 2026 est fixé à 2 %.
quoti-20260106-fiscal.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Dettes successorales présumées fictives : une personne morale peut être regardée comme interposée

La Cour de cassation juge, pour l’application de l’article 773, 2° du CGI qui exclut du passif successoral les dettes consenties par le défunt à ses héritiers ou à des personnes interposées, qu’une personne morale peut être considérée comme personne interposée.
quoti-20251215-fiscalune.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Dons manuels et de sommes d’argent : obligation de télédéclaration et de télépaiement dès janvier

À partir du 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels et de sommes d’argent devront, sauf exceptions ou dispenses, être obligatoirement télédéclarées, et les impositions correspondantes, télépayées.