L’empathie, socle de nos relations aux autres et compétence méconnue

Les soft skills s’apparentent à des poupées russes qui en contiennent toujours de nouvelles quand on les ouvre… En ce sens, l’empathie appartient à la même famille de compétences que la connaissance de soi. Une famille où l’émotion domine et qui ne pourrait « fonctionner » sans l’empathie, en raison de ce qui la sous-tend sur le plan neurobiologique, notamment. Quelles sont ses facettes et son rôle dans notre quotidien professionnel ?