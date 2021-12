Pour répondre à ces demandes de nouveaux profils d’avocats, les formations initiales comme continues pourraient encore plus évoluer. Nous recevons trois des artisans de ce vent de renouveau:

Christophe Roquilly, Directeur de Edhec Augmented Law Institute et Doyen honoraire du corps professoral de l’Edhec.

Enke Kebede, Directrice de l’ERAGE Ecole Régionale des Avocats du Centre Est et Conceptrice du programme Innovation & Entrepreneuriat pour avocats.

Mélanie Parnot, fondatrice du cabinet IPARME, de la legaltech Droit Quotidien et Présidente de l’incubateur du Barreau de Montpellier.

