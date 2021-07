Affaires

Nouveau livre blanc en ligne : Les mesures de prévention des difficultés des entreprises

Une entreprise confrontée à des difficultés financières a tout intérêt à recourir, avant de ne plus pouvoir payer ses factures, à l’un des dispositifs de prévention prévus par le Code de commerce. Quels sont ces dispositifs ? Qui en a l’initiative ? Comment en bénéficier et quelle est leur incidence sur la gestion de l’entreprise ? Ce livre blanc, extrait de notre Mémento Droit commercial 2021, qui vient de paraître, répond à ces questions et à bien d’autres.