Exposition : « Filmer les procès, un enjeu social »

Les archives audiovisuelles de la Justice, conservées aux Archives nationales, sont pour la première fois montrées au public dans le cadre d'une exposition unique : « Filmer les procès, un enjeu social : de Nuremberg au génocide des Tutsi au Rwanda ». Grâce à la loi du 11 juillet 1985, les caméras ont pu s’immiscer dans les prétoires de procès pour suivre des affaires portant sur la Seconde Guerre mondiale, la dictature chilienne et le génocide des Tutsis au Rwanda. Cette exposition permet une immersion totale dans des procès intégralement filmés.

Ces archives historiques plongent le public dans des procès intégralement filmés et des débats judiciaires contradictoires, mettant en jeu l'examen de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide et l'attribut de la compétence universelle des tribunaux français.

L’exposition se déploie sur deux sites : Pierrefitte-sur-Seine et Paris.

Pierrefite-sur-Seine : le visiteur est invité à découvrir des extraits issus de 2600 heures d'archives historiques de la Justice, ainsi que des extraits des procès historiques inauguraux des hauts responsables nazi à Nuremberg (1945-1946) et d'Eichmann à Jérusalem (1961). Le procès des 14 Chiliens accusés d'enlèvement, de séquestration avec actes de torture et de barbarie à l'encontre de quatre Franco-Chiliens, Jorge Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau et Jean-Yves Claudet, lors du coup d'Etat de 1973 au Chili et pendant la répression qui a suivi (2010).

Paris : dans une approche réflexive, deux montages thématiques mettent l'accent sur l'enjeu social de ces procès qui sont garants des valeurs démocratiques.

Informations pratiques :

Du 20 mai au 18 décembre 2021 (fermetures du 7 au 21 août, le 28 août et le 11 novembre 2021)

Site de Pierrefitte : ouverture du mardi au samedi, de 10h00 à 16h45.

Site de Paris : ouverture le lundi et du mercredi au vendredi, de 10h à 17h30, les week-ends de 14h à 17h30

Pour en savoir plus sur l’événement