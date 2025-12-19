With your agreement, we and our 950 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Expropriation
Immobilier - Expropriation

L’exproprié peut refuser une réparation en nature et demander une indemnité pour dépréciation

Une cour d'appel ne peut rejeter une demande d’indemnité pour dépréciation du surplus en se fondant sur l’engagement de l'expropriant de consentir une servitude de passage destinée à réparer en nature le préjudice des expropriés, alors qu’ils s’y opposaient.

Cass. 3e civ. 13-11-2025 n° 24-11.112 F-D, Sté La Vanade c/ Dépt des Alpes-Maritimes

Publié le 19/12/2025
Par Olivier DESUMEUR
quoti-20251219-immo1.jpg

©Gettyimages

Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (C. expr. art. L 321-1). Les indemnités sont fixées en euros (C. expr. art. L 322-12).

Plusieurs parcelles sont partiellement expropriées dans le cadre du projet d’extension d’un parc naturel. L’expropriation ayant eu pour effet de rendre certaines parcelles enclavées, l’expropriant propose aux propriétaires une convention perpétuelle de servitude de passage permettant d’accéder à leur fonds. Ils refusent et réclament le paiement d’une indemnité pour dépréciation du surplus. La cour d’appel rejette leur demande : leur refus de signer la convention exclut « tout paiement d’une indemnité de dépréciation ». 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Le préjudice résultant de la dépréciation du surplus liée à la perte d'accès à la voie publique dont les expropriés bénéficiaient avant l'expropriation ne peut être réparé en nature qu'avec leur accord. En se fondant sur l'engagement de l'expropriant de consentir une servitude perpétuelle de passage destinée à réparer en nature le préjudice subi par les expropriés, qui s'y opposaient, la cour d'appel a violé les articles L 321-1 et L 322-12 du Code de l’expropriation.

A noter :

Si les indemnités d’expropriation sont, en principe, fixées en euros (C. expr. art. L 322-12), les parties peuvent toutefois convenir d’une réparation en nature (T. confl. 9-6-1986 n° 2410). Le juge ne peut toutefois pas imposer aux parties une telle modalité de réparation (Cass. 3e civ. 19-2-1980 n° 79-70.004 : Bull. civ. III n° 42) et doit tenir compte de l’opposition de l’exproprié à une réparation en nature (Cass. 3e civ. 24-6-2021 n° 20-17.596). C’est précisément ce que réaffirment dans cette décision les Hauts Magistrats : s’opposer à une réparation en nature ne prive pas l’exproprié d’une réparation en espèces. Dans l’affaire ici analysée, les expropriés demandaient le paiement d’une indemnité pour dépréciation du surplus. Rappelons que lorsqu'une expropriation porte sur une partie seulement de la propriété, la partie non expropriée peut subir une diminution de valeur laquelle peut donner lieu à indemnisation (Cass. 3e civ. 3-7-1974 n° 73-70.291 : Bull. civ. III n° 288). La Cour de cassation a déjà jugé au visa de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation qu’une cour d'appel ne peut pas rejeter une demande d’indemnité de dépréciation du surplus (Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 21-21.508) ou en limiter son montant (Cass. 3e civ. 12-10-2022 n° 21-21.506 : BPIM 1/23 inf. 21) en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice subi par l'exproprié.

Grâce à GenIA‑L, transformez vos heures de travail répétitives en valeur ajoutée pour vos clients.

Votre nouvel assistant juridique intelligent GenIA‑L vous aide à :

> Analysez vos contrats ou pièces en un temps record : détection d’erreurs, incohérences et risques.

> Rédigez des clauses, mémos, conclusions ou emails selon vos propres modèles.

> Comparez plusieurs documents, définitions, taux et indices en un seul clic.

GenIA‑L s’appuie exclusivement sur les fonds Lefebvre Dalloz, validés par plus de 300 rédacteurs, pour vous offrir des réponses fiables et opérationnelles.

Demandez dès maintenant votre démo

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierExpropriation
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251104-uneimmo.jpg
Immobilier - Expropriation

Le juge peut-il statuer au-delà de l’offre de l’expropriant en l’absence de réponse de l’exproprié ?

Même si l’exproprié n’a pas répondu aux offres de l’expropriant, ni produit un mémoire en réponse, le juge peut lui allouer une indemnité supérieure à celle proposée par l'expropriant, dès lors qu’elle n'excède pas la proposition du commissaire du gouvernement.
quoti-20250924-uneimmo.jpg
Immobilier - Expropriation

Rétrocession impossible : quelle période retenir pour évaluer les préjudices de l’exproprié ?

Lorsque la rétrocession est impossible, le préjudice de l'exproprié résultant de la perte de plus-value de son bien et son préjudice de jouissance courent de la date de l'assignation aux fins de rétrocession au jour où le droit de rétrocession a été définitivement reconnu.
quoti-20250915-une-immo.jpg
Immobilier - Expropriation

Notifier les conclusions d’appel par voie électronique en expropriation, c’est désormais possible

En appel, les notifications et dépôts visés à l'article R 311-26 du Code de l’expropriation, qu'il s'agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique.