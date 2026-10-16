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Affaires

[FORMATION] Actualité Droit des contrats 2026 : Les 10 ans de la Réforme

Publié le 16/10/2026
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© Lefebvre Dalloz

En 2026, le droit des contrats célèbre les dix ans de la grande réforme de 2016, qui a profondément renouvelé la négociation, la formation et l'exécution des conventions. 

Ce programme d'actualité propose un parcours complet à travers les décisions les plus récentes, de l'information précontractuelle aux CGV/CGA et clauses de réserve de propriété. Il éclaire aussi le statut de consommateur, l'objet du contrat et les opérations économiques globales, ainsi que la durée des engagements et les pactes d'associés. Les conventions d'honoraires d'avocat, les baux commerciaux, les rapports avec les tiers et les clauses pénales y sont analysés de manière transversale. 

Conçu pour les praticiens, ce rendez vous 2026 offre une lecture opérationnelle de la jurisprudence la plus récente. 

A l'occasion de cette Conférence unique d'Actualité en Droit des Contrats, proposée par Lefebvre-Dalloz le jeudi 19 novembre 2026, Professeurs et Praticiens, ainsi que le Magistrat à la Cour de Cassation, dresseront l'état des lieux de la jurisprudence des mois écoulés vous permettant ainsi d'en mesurer les incidences dans vos dossiers.

Programme et inscription. 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
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