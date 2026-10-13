Logo Lefebvre Dalloz DesktopCarré EFL
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz DesktopCarré EFL
icone de recherche
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Statut des dirigeants
Affaires - Statut des dirigeants

L'AMF refond sa doctrine sur la gouvernance et la rémunération des dirigeants

L’AMF a refondu sa recommandation 2012-02 sur la gouvernance et la rémunération des dirigeants, en y intégrant les éléments issus de ses rapports 2024 et 2025 et en supprimant les points déjà traités au sein du Code Afep-Medef ou de son guide d’application.

Recommandation AMF 2012-02 modifiée le 4-8-2026 ; Actualité AMF du 4-8-2026

Publié le 13/10/2026
Par Valentine Oblin
quoti-20261013-affaires.jpg

©Gettyimages

On sait qu'une recommandation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) regroupe les prescriptions et pistes de réflexion que l'Autorité a formulées en matière de gouvernement d’entreprise et de rémunération des dirigeants des sociétés se référant au Code de gouvernance Afep-Medef (Recommandation AMF 2012-02).

Cette recommandation vient d’être refondue. L’AMF y a intégré les préconisations qu’elle a formulées dans ses rapports 2024 et 2025 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants, notamment sur l’indépendance des administrateurs, la fonction de président d’honneur, les plans de succession des dirigeants et les indemnités de départ (cf. BRDA 3/25 inf. 2 et BRDA 2/26 inf. 28). 

L’AMF a par ailleurs allégé la recommandation 2012-02 en supprimant un grand nombre de recommandations, bonnes pratiques ou pistes de réflexion qui sont d'ores et déjà prises en compte par le Code Afep-Medef ou son guide d’application ou qui ont perdu de leur pertinence. Tel est le cas de l’ancienne recommandation selon laquelle les sociétés doivent décrire dans l’introduction de leur rapport sur le gouvernement d’entreprise les diligences ayant sous-tendu l'élaboration de ce dernier et la liste des directions internes ou services concernés, et de centraliser dans ce rapport l’ensemble des informations sur le gouvernement d’entreprise (Recommandation 2012-02 § 29.1 modifié).

Les éléments supprimés (45 éléments) sont recensés dans une nouvelle annexe.

D’autres ajustements ont en outre été effectués.

Par exemple a été élevée au rang de recommandation l’ancienne piste de réflexion selon laquelle le président du conseil, dans la mesure où il ne dispose pas de pouvoirs de gestion, ne devrait pas percevoir de rémunération variable, sauf en cas de justification particulièrement circonstanciée au regard de missions spécifiques excédant celles dévolues par la loi (§ 26.2 modifié).

Document et lien associés :

Recommandation AMF 2012-02 modifiée le 4-8-2026 ; Actualité AMF du 4-8-2026

Mémento Sociétés commerciales 2027
Pour en savoir plus
voir Mémento Sociétés commerciales 2027 n° 48276
© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
AffairesStatut des dirigeants
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Sociétés civiles 2027
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2027

Je découvre
Mémento cessions de parts et actions 2026-2027
affaires -

Mémento cessions de parts et actions 2026-2027

Je découvre

A lire aussi

quoti-20250610-affaires.jpg
Affaires - Statut des dirigeants

Obligation de mixité dans la composition des organes sociaux

La loi DDADUE 5 charge l’Autorité des marchés financiers de suivre le respect de l’obligation de mixité dans la composition des organes collégiaux des sociétés cotées, harmonise les dates d’entrée en vigueur des dispositions issues de l’ordonnance du 15 octobre 2024 et corrige, imparfaitement, les mesures de cette ordonnance sur la prise en compte des représentants des salariés actionnaires de SA.
quoti-20250520-affaires.jpg
Affaires - Statut des dirigeants

Pas de direction de fait sans actes positifs de gestion dûment caractérisés

La qualité de gérant de fait du directeur commercial d’une SARL n’a pas pu être établie sur la seule foi d’une enquête pénale concluant à son emprise sur le gérant de droit et d’allégations des salariés non étayées par des faits précis.
quoti-20250331-affaires.jpg
Affaires - Statut des dirigeants

L'intention de nover un contrat de travail en mandat social doit être non équivoque

Le contrat de travail d'un salarié devenu président de la société ne se transforme pas en mandat social sans volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin audit contrat.