ETI et grandes entreprises : soyez à jour de l'actualité comptable, fiscale et sociale pour préparer le plus sereinement votre clôture !

Tout au long de la journée, les experts du cabinet GRANT THORNTON décryptent avec vous les réformes et points d'actualité comptable et fiscale qui impacteront vos états financiers 2023 et plus globalement les différents points de vigilance pour votre clôture de l'exercice.

Le volet social sera analysé par les avocats du bureau CMS FRANCIS LEFEBVRE afin de présenter les nouveaux textes applicables et leurs incidences. Vous pourrez interagir avec les experts et poser vos questions.

La doctrine de la CNCC, les projets en cours au sein de l'Autorité des normes comptables (ANC), la loi de finances rectificative et le projet de loi de finances sont également à l'ordre du jour.

Vous avez le choix du mode de participation : en présentiel dans un lieu prestigieux au cœur de Paris ou à distance.

A noter : Une formation spécifique à destination des PME et des experts comptables est programmée (code 3230).

Cette formation aura lieu le 12 décembre 2023.

Programme et inscription