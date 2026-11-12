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[FORMATION] Conférence Arrêté des comptes 2026 en Normes IFRS

Publié le 12/11/2026
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© Lefebvre Dalloz

À quelques jours de la clôture 2026, faites le point sur les évolutions IFRS et les positions des régulateurs susceptibles d'impacter vos états financiers. En une matinée, nos experts analysent les nouveaux textes, les décisions d'interprétation et les principaux points de vigilance de la clôture. Retours d'expérience et échanges avec les intervenants vous permettront d'identifier les impacts pour votre groupe et de sécuriser vos informations financières.

Cette formation aura lieu le 18 décembre 2026.

Cliquez ici pour en savoir plus sur cette formation

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Facturation électronique : quels points de vigilance pour les comités d’audit ?

La facturation électronique ne constitue pas un simple projet de dématérialisation. Elle transforme les processus de ventes, d’achats, de TVA et de production de l’information financière, tout en faisant émerger de nouveaux risques liés à la qualité des données, aux interfaces et à la conformité fiscale.À l’occasion de la publication par la CNCC d’une FAQ consacrée à la facturation électronique et notamment à ses impacts sur la mission du commissaire aux comptes, Lisa Fécard, Associée PwC Société d’Avocats, revient sur les principaux points de vigilance que les comités d’audit devraient intégrer dans leur dispositif de surveillance.