À quelques jours de la clôture 2026, faites le point sur les évolutions IFRS et les positions des régulateurs susceptibles d'impacter vos états financiers. En une matinée, nos experts analysent les nouveaux textes, les décisions d'interprétation et les principaux points de vigilance de la clôture. Retours d'expérience et échanges avec les intervenants vous permettront d'identifier les impacts pour votre groupe et de sécuriser vos informations financières.

Cette formation aura lieu le 18 décembre 2026.

Cliquez ici pour en savoir plus sur cette formation.