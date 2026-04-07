L'IA et la facturation électronique ne sont plus des tendances : elles sont d'ores et déjà à l'œuvre et transforment l'avenir du métier d'avocat. En une journée et loin des discours théoriques, cette formation propose aux professionnels du droit une immersion concrète, stratégique et opérationnelle au cœur de ces deux révolutions, là où se jouent désormais vos pratiques, vos responsabilités et votre valeur ajoutée.Un parcours intensif, qui laisse place à l'action, articulé en deux temps forts : une première partie consacrée à la maîtrise de l'intelligence artificielle et une seconde dédiée au passage à la facturation électronique. L'ambition de ce rendez-vous ? Vous donner les clés pour décider avec clarté, sécuriser vos pratiques et vous démarquer avec force.

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