Apprenez de l'expérience d'un expert référent sur des sujets d'actualité ! Cette masterclass de 2 heures offre aux professionnels des ressources humaines une maîtrise complète des exigences de la loi portant transposition des ANI en faveur de l'emploi des salariés expérimentés nommé également « Loi seniors ». Elle leur permet de comprendre les nouvelles obligations légales, d'adapter les processus RH et d'anticiper les échéances de mise en conformité. À l'issue de la session, vous disposerez d'une feuille de route claire et d'outils pratiques pour transformer cette obligation réglementaire en levier de performance et d'attractivité pour votre entreprise.