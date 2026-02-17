With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social
Social

[FORMATION] Loi « seniors » : anticiper les obligations - Masterclass

Publié le 17/02/2026
quoti-20260217-formation-seniors.jpg

© Lefebvre Dalloz

Apprenez de l'expérience d'un expert référent sur des sujets d'actualité ! Cette masterclass de 2 heures offre aux professionnels des ressources humaines une maîtrise complète des exigences de la loi portant transposition des ANI en faveur de l'emploi des salariés expérimentés nommé également « Loi seniors ». Elle leur permet de comprendre les nouvelles obligations légales, d'adapter les processus RH et d'anticiper les échéances de mise en conformité. À l'issue de la session, vous disposerez d'une feuille de route claire et d'outils pratiques pour transformer cette obligation réglementaire en levier de performance et d'attractivité pour votre entreprise.

Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire 

Social
