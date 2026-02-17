Actualité site internet des Urssaf du 29-1-2026

Dans une actualité du 29 janvier 2026, l’Urssaf annonce de nouveaux avantages exonérés de cotisations sociales en 2026. Ces avantages figurent également dans le Guide pratique CSE 2026.

Les plateformes de réduction tarifaire sont désormais totalement exonérées de cotisations sociales sous conditions. Elles sont soumises aux mêmes règles que les cartes de réduction tarifaires. Ainsi, pour bénéficier des exonérations de cotisations, les réductions tarifaires doivent se rattacher exclusivement à des prestations destinées à favoriser les activités sociales et culturelles des salariés et de leur famille. S’il n’est pas possible de distinguer entre des activités relevant des activités sociales et culturelles et celles n’en relevant pas, aucune exonération n’est applicable.

La prise en charge d’abonnements à des bibliothèques numériques est également exonérée de cotisations sous conditions, notamment au fait que ces abonnements donnent exclusivement accès à des contenus culturels. Sont considérés comme des contenus culturels les livres, bandes dessinées, revues, documents écrits, sonores ou visuels préenregistrés, y compris s’il s’agit de cours. Toutefois, les contenus sonores ou visuels en direct ou permettant des interactions avec des personnes physiques, comme des cours en ligne générant une interaction avec un professeur, ne sont pas considérés comme des contenus culturels.