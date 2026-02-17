With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Social - Social

CSE : de nouveaux avantages sont exonérés en 2026

Deux nouveaux avantages sont exonérés de cotisations et contributions sociales sous conditions en 2026 : les plateformes de réduction tarifaire et les abonnements à des bibliothèques numériques.

Publié le 17/02/2026
Actualité site internet des Urssaf du 29-1-2026

Dans une actualité du 29 janvier 2026, l’Urssaf annonce de nouveaux avantages exonérés de cotisations sociales en 2026. Ces avantages figurent également dans le Guide pratique CSE 2026.

Les plateformes de réduction tarifaire sont désormais totalement exonérées de cotisations sociales sous conditions. Elles sont soumises aux mêmes règles que les cartes de réduction tarifaires. Ainsi, pour bénéficier des exonérations de cotisations, les réductions tarifaires doivent se rattacher exclusivement à des prestations destinées à favoriser les activités sociales et culturelles des salariés et de leur famille. S’il n’est pas possible de distinguer entre des activités relevant des activités sociales et culturelles et celles n’en relevant pas, aucune exonération n’est applicable.

La prise en charge d’abonnements à des bibliothèques numériques est également exonérée de cotisations sous conditions, notamment au fait que ces abonnements donnent exclusivement accès à des contenus culturels. Sont considérés comme des contenus culturels les livres, bandes dessinées, revues, documents écrits, sonores ou visuels préenregistrés, y compris s’il s’agit de cours. Toutefois, les contenus sonores ou visuels en direct ou permettant des interactions avec des personnes physiques, comme des cours en ligne générant une interaction avec un professeur, ne sont pas considérés comme des contenus culturels.

A noter :

Si l’abonnement permet d’accéder à des contenus non culturels, sa prise en charge par le CSE est intégralement soumise à cotisations et contributions sociales, sauf si le coût des contenus non culturels peut être clairement identifié au sein du coût total de l’abonnement. Dans ce cas, seule la fraction du coût de l’abonnement correspondant aux contenus non culturels doit être soumise à cotisations.

